حريق في مقر للشرطة الإتحادية وسط بغداد

2022/06/16 | 20:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

نشب حريق مساء، اليوم الخميس، في مقر للشرطة الإتحادية في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة خبر برس (واخ)، أن “الحريق نشب في كارفانات تابعة لمقر الشرطة الاتحادية في منطقة الرحمانية في الشعلة، واضاف المصدر “لقد تم إخماد الحريق من فرق الدفاع المدني ومن دون خسائر بشرية”.

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