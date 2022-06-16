الدفاع النيابية: لن نسمح لأميركا بتأجيج الوضع الأمني

2022/06/16 | 20:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد النائب عضو لجنة الأمن والدفاع احمد رحيم الموسوي، الخميس، لن نسمح لأميركا بتأجيج الوضع الأمني داخل البلاد مستغلة التقلبات السياسية، فيما رأى أن القوات الأمنية والحشد الشعبي تمكنوا من دحر داعش الإرهابي.وقال الموسوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الولايات المتحدة الامريكية تبرر بقاء قواعدها العسكرية بذريعة الحفاظ على […]

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