2022/06/16 | 20:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن أبزز ما دار في اجتماع قوى الإطار التنسيقي بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وأبلغ المصدر وكالة ايرث نيوز، أن “استضافة الكاظمي خلال اجتماع الإطار جاء لبحث التطورات الأمنية والاعتداءات التركية على الاراضي العراقية وإجراءات الحكومة تجاها”.وأضاف، أن “الإطار والكاظمي اتفقا على منع استخدام المواقع والوكلات […]

ظهرت المقالة بحضور الكاظمي..



“إيرث نيوز” تنفرد بنشر معلومات حصرية من اجتماع الإطار أولاً على ايرث نيوز.

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