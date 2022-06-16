بعد فيديو الاعتداء.. توضيح من الضحية وهيئة الإعلام المصرية تأسف

2022/06/16 | 20:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر لاعتداء مذيع على زميلته بالضرب والسب في مقر الإذاعة، جدلا كبيرا، بعد أن نشرت الضحية، أماني صباح، فيديو يوثق واقعة الاعتداء عليها داخل استوديوهات الإذاعة بمحافظة الغربية.

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