بكمين نوعي.. القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش بمحافظة ديالى

2022/06/16 | 20:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

القت قوة أمنية مشتركة القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني لمراسل وكالة خبر برس (واخ) اليوم، أن “قوة أمنية مشتركة نجحت، وبكمين نوعي، نفذ باطراف ناحية العظيم شمال بعقوبة من القبض على قيادي مهم في تنظيم داعش” واضاف المصدر أن ” هذا القيادي يعد من المطلوبين ضمن القائمة السوداء”.

لافتا الى أن “المقبوض عليه كان مسؤول خلية نائمة في تنظيم داعش الإرهابي”.

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