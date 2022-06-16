العذاري يستشهد بقصة “النبي موسى” ويشير إلى الصدر: سيفرح المؤمنون بنصر الله

2022/06/16 | 20:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الشيخ حسن العذاري على صفحته الشخصية خاطرة ما فعله الصدر القائد من الانسحاب من العملية السياسية يذكرني بقصة نبي الله موسى (عليه السلام) والعبد الصالح ، حيث قال تعالى في محكم كتابه الكريم: {فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا* قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن […]

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