حسين: العراق يدعم عقد محادثات مباشرة بين وزيري خارجية السعودية وإيران في بغداد

2022/06/16 | 20:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، دعم الحكومة العراقية لإجراء محادثات مباشرة بين وزيري خارجية السعودية وإيران في بغداد.يتبع ..

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