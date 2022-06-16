أزمة البنزين “غير المخطط لها” تجبر الوزارة على تشغيل المحطات 24 ساعة

2022/06/16 | 20:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، توجيه المحطات بالعمل 24 ساعة لتجهيز المواطنين بالوقود، وذلك بعد أزمة في الوقود فاجأت الوزارة، نتيجة ارتفاع الطلب المفاجئ على الوقود.

وأكد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس خلال جولة تفقدية لعدد من محطات الوقود وفق بيان صادر عن الوزارة أكد على استمرار عمل المحطات الحكومية والأهلية في تجهيز المركبات وعلى مدار 24 ساعة.

وشدد كذلك على انسيابية تجهيز مركبات المواطنين بالوقود وتوفير البنزين بنوعيه العادي والمحسن مشيراً إلى “وجود خزين يغطي الحاجة المحلية”.

ووجه يونس جميع اللجان التفتيشية بمتابعة ومراقبة عمليات نقل وتجهيز الوقود وفقاً للبيان.

وارتفع الطلب على الوقود نتيجة ارتفاع درجات الحرارة إلى 32 مليون لتر يوميًا ارتفاعا من 28 مليون لتر يوميًا، نتيجة زيادة صرف البنزين في العجلات صيفا.

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