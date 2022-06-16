حريق في مقر الشرطة الاتحادية في بغداد

2022/06/16 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق مساء الخميس، في مقر للشرطة الاتحادية في العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني في تصريحات محلية إن الحريق نشب في كرفانات تابعة لمقر الشرطة الاتحادية في منطقة الرحمانية في الشعلة، تم إخمادها من قبل فرق الدفاع المدني من دون خسائر بشرية.

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