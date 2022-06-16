باختصار شديد عن كتاب الرفيق لينين - المادية و المذهب النقدي التجريبي - ......... - غازي الصوراني

2022/06/16 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني من الأشياء الضرورية و الأولية في المعركة التي تخوضها الشعوب و في مقدمتها الطبقة العاملة وكافة الكادحين والمضطهدين المناضلين,من اجل التحرر من نير الاحتلال والامبريالية ومن الإستغلال و الإضطهاد الطبقي هي مهمة النضال الفكري النظري عموما ودراسة الفكر الماركسي اللينيني وكل تفاصيل ومكونات النظرية الماركسية بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية الجدلية والتاريخية.



في هذا الجانب ،يعتبر كتاب ......





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