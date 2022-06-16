الكلام - أمان صقر

2022/06/16 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أمان_صقر 2- من قصاصات ..



أمان صقرالكلام ..،،،،،،،،الكلام ..



ممكن يقرّب ..



إللي سنينك تبعدهواللغة ..



ممكن تحدد ..



شئ تعبنا نحددهمش مهم ..



مين ح يبدأ..



المهم ..



الإبتدادا الحروف..



تقدر تخلّي الجنة منا قريبةكلمة واحدة ..



يتفتح بعديها بحر من العتابإللي سافر ، واللي حاضر واللي جي واللي غابإبتديها..



انت أقدر..



بدد الصمت..اللي شابكلمة وا ......





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