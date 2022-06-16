2022/06/16 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#أمان_صقر 2- من قصاصات ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكلام - أمان صقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#أمان_صقر 2- من قصاصات ..
أمان صقرالكلام ..،،،،،،،،الكلام ..
ممكن يقرّب ..
إللي سنينك تبعدهواللغة ..
ممكن تحدد ..
شئ تعبنا نحددهمش مهم ..
مين ح يبدأ..
المهم ..
الإبتدادا الحروف..
تقدر تخلّي الجنة منا قريبةكلمة واحدة ..
يتفتح بعديها بحر من العتابإللي سافر ، واللي حاضر واللي جي واللي غابإبتديها..
انت أقدر..
بدد الصمت..اللي شابكلمة وا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكلام - أمان صقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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