الكلام - أمان صقر



الكلام - أمان صقر
2022/06/16 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#أمان_صقر 2- من قصاصات ..

أمان صقرالكلام ..،،،،،،،،الكلام ..

ممكن يقرّب ..

إللي سنينك تبعدهواللغة ..

ممكن تحدد ..

شئ تعبنا نحددهمش مهم ..

مين ح يبدأ..

المهم ..

الإبتدادا الحروف..

تقدر تخلّي الجنة منا قريبةكلمة واحدة ..

يتفتح بعديها بحر من العتابإللي سافر ، واللي حاضر واللي جي واللي غابإبتديها..

انت أقدر..

بدد الصمت..اللي شابكلمة وا ......

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