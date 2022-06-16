النجف تتحكم بمفاتيح الإنسداد وبغداد تسمع وتطيع - عباس علي العلي

2022/06/16 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي في مرحلة دقيقة وذات أهمية كبرى مع أشتداد عصيان الحراك السياسي وبغياب حلول مجدية أو إشارات ودلائل لحل ما بفضي كما يتمنى البعض بتسهيل ولادة معسرة، يأت صوت النجف هذه المرة بعد أنقطاع طويل وصمت قد يفسر على أنه رفضا لكل الواقع الذي كانت هي سببا في جزء منه حينما سارت خلف شعارات شعبوية في مرحلة ما من مسيرتها مع ما حدث بعد 2003، ليضع النقاط على الكثير من الحروف ولو ليس جميعها ولكنها أعطت وضوحا وملامح لحل ......





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