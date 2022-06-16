النفط توجه محطات الوقود بالعمل 24 ساعة

2022/06/16 | 20:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجهت وزارة النفط، اليوم الخميس، المحطات بالعمل 24 ساعة لتجهيز المواطنين بالوقود.

وأكد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس خلال جولة تفقدية لعدد من محطات الوقود وفق بيان صادر عن الوزارة، على "استمرار عمل المحطات الحكومية والأهلية في تجهيز المركبات وعلى مدار 24 ساعة".

وشدد كذلك على "انسيابية تجهيز مركبات المواطنين بالوقود وتوفير البنزين بنوعيه العادي والمحسن" مشيراً إلى "وجود خزين يغطي الحاجة المحلية".

ووجه يونس جميع اللجان التفتيشية بـ"متابعة ومراقبة عمليات نقل وتجهيز الوقود وفقاً للبيان".

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