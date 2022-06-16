2022/06/16 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، تدمير طيران الجيش، عجلات ومضافات لداعش في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "طيران الجيش تمكن من تدمير عجلتين نوع بيك أب وعجلة BMW وتدمير شفل وأربع مضافات لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت ان "العملية تمت أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير عجلات ومضافات لداعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير عجلات ومضافات لداعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).