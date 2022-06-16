بعد قرار الحكومة.. انخفاض سعر الوقود في كردستان

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بناء على توصية رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، و لغرض السيطرة على سعر البنزين المرتفع نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، وعدم التزام الحكومة الاتحادية في إرسال الحصة المخصصة للإقليم بسعر محدد، تؤكد الوزراة للمواطنين أنها من خلال دعم سعر البنزين، وبالتعاون مع الشركات ستتخذ الإجراءات كافة لزيادة الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من البنزين في الأسواق".
وأشارت الى أنه "لهذا الغرض تقدم حكومة إقليم كردستان الدعم المالي لمعالجة هذه المشكلة، والغاء جزء كبير من الرسومات والضرائب المفروضة على استيراد مادة البنزين، و توفر التسهيلات كافة لجميع الشركات لجلب البنزين، شريطة ألا يؤثر على جودة البنزين وصحة المواطنين ويتوافق مع إرشادات حماية البيئة".
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