بعد قرار الحكومة.. انخفاض سعر الوقود في كردستان

2022/06/16 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستانانخفضت اسعار الوقود في عدد من محطات الوقود بإقليم كردستان، اليوم الخميس، بعد قرار حكومة اربيل بخفض الرسوم وفتح استيراد الوقود.وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "وزارة الثروات الطبيعية خصصت محطات بسعر 800 دينار للسيارات الخصوصي، و800 لسيارات الحمل".وأضاف أنه "تم تخصيص محطات لسيارات التكسي بسعر 690 دينار، ولكن هناك طوابير كبيرة من الانتظار".يذكر ان وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، اعلنت عن إلغاء جزء كبير من الرسومات والضرائب المفروضة على مادة البنزين وذلك للحد من أزمة إرتفاع أسعار الوقود التي يشهدها الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بناء على توصية رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، و لغرض السيطرة على سعر البنزين المرتفع نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، وعدم التزام الحكومة الاتحادية في إرسال الحصة المخصصة للإقليم بسعر محدد، تؤكد الوزراة للمواطنين أنها من خلال دعم سعر البنزين، وبالتعاون مع الشركات ستتخذ الإجراءات كافة لزيادة الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من البنزين في الأسواق".

وأشارت الى أنه "لهذا الغرض تقدم حكومة إقليم كردستان الدعم المالي لمعالجة هذه المشكلة، والغاء جزء كبير من الرسومات والضرائب المفروضة على استيراد مادة البنزين، و توفر التسهيلات كافة لجميع الشركات لجلب البنزين، شريطة ألا يؤثر على جودة البنزين وصحة المواطنين ويتوافق مع إرشادات حماية البيئة".

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