العراق يعلن استعداده لعقد مباحثات مباشرة بين السعودية وإيران في بغداد

2022/06/16 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزير الخارجيَّة العراقية، عزم الحكومة العراقيَّة على مواصلة التسهيلات لإجراء مُحادثات مُباشرة بين مُمثلي حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة والجُمهوريَّة الاسلاميَّة الايرانيَّة،في بغداد وعلى المُستوى الدبلوماسيّ.

أعرب وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، خلال إتصال هاتفيّ تلقاه من نظيره الإيرانيّ حسين أمير عبداللهيان، حسب بيان لوزارة الخارجية تلقته (بغداد اليوم)، عن "ارتياحه للمُحادثات الجاريَّة بين الجُمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة والمملكة العربيَّة السعودية، مُؤكَّداً عزم الحكومة العراقيَّة على مُواصلة التسهيلات لإجراء مُحادثات مُباشرة بين وزيريّ خارجيَّة البلدين في بغداد وعودة العلاقات بينهما إلى حالتها الطبيعيَّة".

واضاف "جرى خلال الإتصال بحث القضايا ذات الاهتمام المُشترَك والأوضاع الإقليميَّة والدوليَّة والأمنيَّة في المنطقة وانعكاساتها على كل الأطراف، وتطرق الوزير الإيرانيّ إلى واقع العلاقات الأمريكيَّة الإيرانيَّة، وأوضح الموقف الإيرانيّ الحاليّ من المُفاوضات التي جرت في فيينا بين إيران والدول الخمسة + واحد، وخاصة بعد قرار الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة والمُتعلقة بمُراقبة المشروع الإيراني في هذا الإطار".

واشار البيان الى تأكيد الوزير حسين على "أهميَّة تعزيز الاستقرار والأخذ بفُرصِ وآليات التنسيق، سيما وأنَّ العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد ومايترتب عليه من مصالح لكل الأطراف، وبما ينعكس على الأمن والسلّم في جوار العراق والمنطقة".واكد "استعداد العراق لتسهيل التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن إعادة فتح الحدود البريَّة وتنقل الزوار خلال أداء الزيارة الأربعينيَّة".من جانبه وصف وزير الخارجيَّة الإيرانيّ "الجولة الأخيرة من المُفاوضات مع السعوديَّة التي جرت في بغداد بـ"الإيجابيَّة".

ورحب "بتنفيذ نتائج المُفاوضات بين الجانبين، مُشيداً بالدور الذي تلعبه وزارة الخارجيَّة العراقيَّة في هذا الإطار ، لافتاً إلى الإجراءات الناجزة للحكومة العراقيَّة في مجال تسهيل الحوار لإيفاد الحجاج الإيرانيين إلى السعوديَّة لأداء مناسك الحج في العام الحاليّ، مُعرباً عن أمله بأداء مناسك الحج بشكل جيد ومن دون اية مشاكل للحجاج الدول الإسلاميَّة كافة".

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