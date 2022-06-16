تامر حسني يشوّق متابعيه لفيلمه الجديد “بحبك”

2022/06/16 | 20:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

نشر الفنان المصري تامر حسني​، البوستر الدعائي لفيلمه الجديد “بحبك”، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وشوّقَ تامر الحسني المتابعين، للفيلم الجديد، الذي من المقرر أن يعرض في السابع من أيلول/يوليو، من خلال البوستر الحديث، الذي يتضمن صورته فقط، وقد أرفق الصورة التي نشرها بتعليق قال فيه “استعدووو”.

وقد أكد المتابعون أنهم مستعدّون ومتشوقون لفيلم تامر حسني، الذي اعدّوه مميزاً في الغناء والتمثيل على حد سواء.

وفيلم “بحبك” يلعب بطولته النسائية إلى جانب تامر حسني، هنا الزاهد، ويشارك فيه عدد كبير من الممثلين منهم هدى المفتي، و​حمدي الميرغني.

ويخوض حسني من خلاله تجربة الإخراج السينمائي للمرة الأولى، وذلك بجانب لعب دور البطولة وكتابة الفيلم.

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