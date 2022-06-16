تفاصيل لقاء صالح بالنواب المستقلين

2022/06/16 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس الجمهورية يستقبل وفداً من النواب المستقلّين

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 16 حزيران 2022 في قصر السلام ببغداد، وفداً من النواب المستقلّين في مجلس النواب.

وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية والتحديات التي تواجه البلد في المرحلة الحالية، وضرورة العمل على مجابهتها بمسؤولية وتكاتف الجميع وتوحيد الصف الوطني، وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والأخذ بالاعتبار تطلعات الشعب واحتياجاته الخدمية والمعيشية، وضمان الأمن والاستقرار في البلد وترسيخ الدولة ومرجعيتها.

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