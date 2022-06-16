رئيس الجمهورية يبحث مع وفد من نواب مستقلين التطورات السياسية

2022/06/16 | 20:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ووفد من نواب مستقلين، اليوم الخميس، التطورات السياسية والتحديات التي تواجه البلد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، وفداً من النواب المستقلّين في مجلس النواب".

وأضافت، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية والتحديات التي تواجه البلد في المرحلة الحالية، وضرورة العمل على مجابهتها بمسؤولية وتكاتف الجميع وتوحيد الصف الوطني، وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين"، لافتة الى أنه "تم التأكيد على الأخذ بالاعتبار تطلعات الشعب واحتياجاته الخدمية والمعيشية، وضمان الأمن والاستقرار في البلد وترسيخ الدولة ومرجعيتها".

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