2022/06/16 | 20:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: نمد ايدينا للجميع ان كانوا داخل البرلمان او خارجه) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: نمد ايدينا للجميع ان كانوا داخل البرلمان او خارجه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).