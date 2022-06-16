2022/06/16 | 21:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الخميس، الكشف عن جريمة قتل تعرضت لها احدى المواطنات في منطقة حي الحسين، موضحة انه على الفور تم تشكيل فريق عمل بتوجيه من السيد قائد شرطة محافظة البصرة اللواء الحقوقي علي عدنان عبدالحميد وباشراف مباشر من مدير قسم شرطة البلدة الثانية و مركز شرطة الحسين ونتيجة العمل المهني […]

ظهرت المقالة البصرة: تفاصيل جريمة “غامضة” تم كشفها بعد 4 ساعات من ارتكابها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: تفاصيل جريمة “غامضة” تم كشفها بعد 4 ساعات من ارتكابها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة: تفاصيل جريمة “غامضة” تم كشفها بعد 4 ساعات من ارتكابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).