أوكرانيا: لشركات الغرب مصلحة في الحرب - مشعل يسار

2022/06/16 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار تزاوج أفاعي البزنس المشبوه وثعابين السرقة الصريحةكتب العالم الاقتصادي الروسي المتخصص في المجال المالي فالنتين كاتاسونوف مقالة هامة جدا حول مافيا الغرب الجماعي المتمثل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء الدولة العميقة التي بنت ولا تزال -إمبراطوريتها المالية بفضل الحروب والتسلح والقرصنة والبلطجة وكل ما يتميز به "المجتمع الدولي المتمدن" اليوم من خصال "حميدة".قال كاتاسونوف: لا بد ......





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