هل يُحمل بايدن ولي عهد السعودية مسؤولية قتل جمال خاشقجي؟ البيت الأبيض يجيب بخجل

2022/06/16 | 21:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عجز البيت الأبيض مجددا الخميس، عن قول إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان مسؤولا عن قتل الإعلامي السعودي المعارض، جمال خاشقجي

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