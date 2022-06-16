2022/06/16 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الاطار التنسيقي، اليوم الخميس، عن مخرجات اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وذكر الاطار في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "عقد اجتماعه الدوري مساء اليوم الخميس، لبحث عدد من القضايا الامنية والسياسية، وتمحور الاجتماع بمحورين استضاف في محوره الاول رئيس مجلس الوزراء لبحث الملف الامني والانتهاكات التركية، فضلا عن التحديات التي تشهدها البلاد في مجال الحرب على الارهاب، كذلك مشاركة العراق في موتمر الرياض للطاقة".

وأضاف أن "المحور الثاني من الاجتماع خصص لمناقشة القضايا السياسية حيث ناقش المجتمعون الحوارات الجارية بين القوى الوطنية من اجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية".

وبين الاطار أنه "شكل لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخرجات اجتماع الاطار التنسيقي مع الكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخرجات اجتماع الاطار التنسيقي مع الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).