العامري والمالكي.. الإطار التنسيقي يعلق على الأسماء المتداولة بالإعلام لرئاسة الوزراء- عاجل

2022/06/16 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق القيادي في الاطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الخميس، على الانباء التي تحدثت عن ترشيح عدد من الأسماء لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة.

وقال الهلالي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي لم يناقش قضية الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء حتى هذه اللحظة، فهو في مرحلة الحوار والتفاوض مع القوى السياسية من أجل الاتفاق والتوافق على الحكومة الجديدة".

وأضاف، ان "قضية طرح الاطار الاسماء لرئاسة الوزراء، ستكون بالاتفاق مع الكتل السياسية، اما ما يطرح من أسماء حاليا من قبل بعض وسائل الاعلام الهدف منها حرق الأسماء التي تتداولها وتدخل في نطاق التشويش ليس اكثر".

وكانت وسائل اعلام ومواقع تواصل اجتماعي، طرحت اسم رئيس تحالف الفتح هادي العامري لرئاسة الوزراء كمرشح عن الاطار التنسيقي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

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