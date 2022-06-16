ثاني أغنى رجل في مصر يشبه بوتين بهتلر.. ويعلق على احتمال حدوث اضطرابات في بلاده

2022/06/16 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبه الملياردير المصري نجيب ساويرس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "هتلر جديد" وذلك تعليقا على غزو موسكو لأوكرانيا.

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