رئيس مجلس القضاء الأعلى يفتتح قاعة الاحتفالات

2022/06/16 | 21:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

افتتح رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، قاعة الاحتفالات في المعهد القضائي.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان افتتح قاعة الاحتفالات في المعهد القضائي بعد اعادة تصميمها برؤيا تاريخية جديدة".

وأضاف، أن "زيدان افتتح كذلك عددا من قاعات الدراسة في المعهد والقسم الداخلي بحلتها الجديدة التي ساهمت في تمويلها الجامعة الامريكية في بغداد والبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية".

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