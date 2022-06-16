الاطار التنسيقي يشكل لجنة للتفاوض مع باقي الأطراف بشأن تشكيل الحكومة

2022/06/16 | 21:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلن الاطار التنسيقي، الخميس، تشكيل لجنة للتفاوض مع باقي الأطراف السياسية بشأن المرحلة المقبلة وتشكيل الحكومة.وذكر بيان للاطار تلقته /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري لبحث عدد من القضايا الامنية والسياسية، حيث تمحور الاجتماع بمحورين استضاف في محوره الاول رئيس مجلس الوزراء لبحث الملف الامني والانتهاكات التركية، فضلا عن التحديات التي […]

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