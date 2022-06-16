الصافرة العراقية في مهمة آسيوية جديدة

2022/06/16 | 21:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، عن تكليف جديد للصافرة العراقية في البطولات الآسيوية.وذكر الاتحاد في بيان ان “الاتحاد الآسيويّ لكرةِ القدم، كلف الدوليين يوسف سعيد حكماً للساحةِ وجهاد عطية حكماً مساعداً، وذلك لقيادةِ مبارياتِ كأس الاتحادِ الآسيوي”.يذكر ان مباريات كأس الاتحاد الآسيوي ستقامُ في تايلاند من 20 إلى 30 من الشهرِ […]

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