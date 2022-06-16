موجة حر شديدة تضرب العراق ابتداءً من الغد

2022/06/16 | 21:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت، اليوم الخميس، أن العراق سيتعرض لموجة حر شديدة ابتداءً من يوم غد الجمعة، فيما حذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

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