ضبط خزانات مملوءة بالبنزين معدّة للتهريب في بعقوبة

2022/06/16 | 21:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

ضبطت قوة من شرطة ديالى خزانات مملؤة بمادة البنزين معدّة للتهريب جنوب غرب بعقوبة.

وقال العقيد فؤاد اسماعيل، المتحدث الرسمي بإسم قيادة شرطة ديالى لمراسل وكالة خبر برس (واخ)، أن “قوة من الشرطة وبعملية تفتيش المناطق الزراعية بضواحي ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة ضبطت (3) خزانات كبيرة مدفونة في أرض زراعية ومملؤة بمادة البنزين معدة للتهريب”

واضاف أن “المواد المضبوطة جرى تسليمها الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

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