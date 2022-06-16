الخالدي: الحلبوسي لن يحتفظ برئاسة البرلمان وكتلته ستتفكك خلال اسابيع

2022/06/16 | 21:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف رئيس تيار بيارق الخير محمد الخالدي، الخميس، عن حراك لتغير رئيس مجلس النواب.وقال الخالدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المشهد العراقي امام تغيرات جوهرية بعد انسحاب نواب التيار الصدري وبات الاطار يمسك بزمام الامور باعتباره الكتلة الاكبر، لافتا الى ان كل التوقعات بان العملية ستبدا من البداية وستجري تغيرات مهمة في الاسابيع […]

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