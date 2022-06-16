"تحذير للمواطنين".. موعد موجة الحر الشديدة التي ستضرب العراق

2022/06/16 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تقريرها الخاص بموجة الحر المتوقع أن تتعرض لها البلاد بدءاً من يوم غد الجمعة.وذكرت الهيئة في تقريرها، إن "البلاد ستتأثر بامتداد المنخفض الموسمي الذي يسبب ارتفاعاً تدريجياً بدرجات الحرارة في عموم البلاد يستمر عدة أيام".وأضافت، أن "تأثيراته ستبدأ من يوم غد الجمعة ثم تتراجع درجات الحرارة نسبياً بدءاً من الثلاثاء المقبل".ونشرت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة في جميع المحافظات للأيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين التي ستتأثر بامتداد المنخفض الموسمي.

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