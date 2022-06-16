البيت الأبيض: بايدن لن يتحرج من إثارة قضية خاشقجي في السعودية

2022/06/16 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن لن يتحرج من إثارة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي خلال لقاءاته في السعودية.

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