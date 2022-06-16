أحوال الرصافة تخصص فرقاً لإصدار البطاقة الوطنية بالمستشفيات و3 دور رعاية

2022/06/16 | 21:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةأكدت دائرة أحوال الرصافة، اليوم الخميس، تخصيص فرق لإصدار البطاقة الوطنية في المستشفيات و 3 دور رعاية، فضلاً عن وجود محطات خاصة في الدوائر لكبار السن والجرحى وذوي الشهداء.وقال مدير الدائرة العقيد بشير جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع): "لدينا توجيه من وزير الداخلية بتخصيص فرق لإصدار البطاقة الوطنية للحالات المرضية والإنسانية للراقدين في المستشفيات فضلاً عن دور المسنين والايتام وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتكون الإجراءات مجانية".وأضاف، "وأيضا هناك محطات خاصة لكبار السن في دوائرنا وايضا للجرحى وذوي الشهداء".وأكد أن "صلاحية البطاقة الوطنية التي تصدر 10 سنوات لمن أعمارهم 12 عاماً فما فوق، وتكون مدة نفاذها أقل لمن هم تحت هذا السن"، لافتاً في الوقت نفسه الى أن "البصمة القزحية للعين لا تنوب عن البصمة العشرية لأصابع اليدين".وبخصوص آلية عمل دائرة صحة الرصافة أوضح جهاد، "دائرتنا افتتحت حديثاً وتحديداً نهاية عام 2019 وننفذ عمليات إنجاز البطاقة الوطنية، وطلب بطاقة السكن من المواطن عند إصدار بطاقة وطنية موحدة، هو إجراء روتيني، لمعرفة إذا كان المواطن قد غير محل سكناه، ولمنع حدوث حالات تلاعب وتزوير".وتابع، "نعمل الآن وفق أسلوب الرقعة الجغرافية عبر تجزئة مناطق الرصافة، ويحدد يوم لكل منطقة على مدار الأسبوع".

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