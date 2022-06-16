معاداة الغرب منهج للرجعية والظلامية في العالم العربي-2 - لبيب سلطان

2022/06/16 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لبيب_سلطان 2. صعود الظلامية ، كيف ولماذا ومن المسؤوللنبدأ من نتيجتين حول منهج وفكر معاداة الغرب ودوره في صعود الظلامية في العالم العربي قبل ان اخوض في تفاصيل الأسس التي بنيت عليه هذه النتائج.الأولى : تثبيت حقيقة أن معاداة الغرب كانت وستبقى ‏منهجا يصب دوما في مصلحة القوى الدينية والظلامية ،وتؤدي ، شئنا أم ابينا.، الى دعم سطوتها ووسيطرتها وديمومتها في المنطقة، فالغرب مرتبط بأهم المفاهيم الفكرية ال ......





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