إصابة ملك المغرب محمد السادس بكوفيد-19 

2022/06/16 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط-(أ ف ب) – أصيب ملك المغرب محمد السادس بفيروس كوفيد-19، وفق ما أعلن طبيبه الخاص الخميس مشيرا إلى أن هذه الإصابة جاءت “بدون أعراض”.وقال طبيب الملك البروفسور الحسن بليمني في بيان إن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تعرض لفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، بدون أعراض”.ووصف “فترة راحة […]

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