2022/06/16 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_يوسف_بكير ١-;-بالرغم من ‏كل ما يقال عن أهمية العقلانية إلى أننا بحاجة إلى مساحة من اللاعقلانية في حياتنا خاصة في ايام الشباب ويجب أن نفهم هذا جيدا عند تعاملنا مع أولادنا واحفادنا وشبابنا في الجامعات.



وأكثر ما أتذكره أنا شخصيا أيام شبابي في مصر وفي خارجها هو لحظات المغامرات والمرح مع الأصدقاء، ولكن بشكل متوازن بين المعقول وأللامعقول، ولي قصة في هذا الموقع عن هذا بعنوان "هل نستطيع أن نضع عواطفنا في جيوبنا" ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراجعات وأفكار-٩ - محمود يوسف بكير) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراجعات وأفكار-٩ - محمود يوسف بكير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).