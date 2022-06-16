2022/06/16 | 22:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت خلية الإعلام الأمني، التأكد من هوية 4 قيادات بعصابات داعش الإرهابية إثر الضربة الأخيرة في وادي الثرثار غربي صلاح الدين.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقالت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، إنه “بناء على الضربة الأخيرة في وادي الثرثار غربي صلاح الدين والتي نفذتها قيادة عمليات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: التأكد من هوية 4 قيادات بداعش إثر ضربة وادي الثرثار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: التأكد من هوية 4 قيادات بداعش إثر ضربة وادي الثرثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).