بالوثيقة .. الهيئة تصدر ثلاثة توجيهات جديدة لوسائل الاعلام في العراق

2022/06/16 | 22:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الخميس، ثلاثة توجيهات إلى المؤسسات الاعلامية كافة.

وأكدت الهيئة في بيان تلقت قناة التغيير نسخة منه، على ضرورة “تجنب طرح أي محتوى غير مهني يغذّي الكراهية والعنف”، و”الابتعاد عن التصريحات المتشنجة”، فضلا عن “الامتناع عن تعميم الاحكام وايكال الاتهامات دون الاستدلال إلى وثائق ومصادر رصينة”.

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