2022/06/16 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية

علق الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، على الانباء التي تحدثت عن سحب ترشيح برهم صالح لولاية ثانية لرئاسة الجمهورية بعد استقالة الصدريين.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الانباء التي تتحدث عن سحب ترشيح برهم صالح لولاية ثانية لرئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية غير دقيقة".

وأضاف انه "لا توجد اي نية لسحب ترشيح برهم صالح وليس هناك أي علاقة بين انسحاب الصدريين وترشيح صالح"، مبينا ان "برهم صالح، مازال المرشح الوحيد للاتحاد الوطني الكردستاني، ولا يوجد لدينا أي مرشح غيره".

ولفت السورجي الى ان "التقارب الأخير مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يعني سحب مرشحنا او ترك منصب رئاسة الجمهورية لهم".

وكانت انباء تداولت عن سحب الاتحاد الوطني الكردستاني ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية على اثر استقالة الصدريين والتقارب مع الحزب الديمقراطي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطني الكردستاني يعلق على انباء سحب ترشيح برهم صالح من رئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطني الكردستاني يعلق على انباء سحب ترشيح برهم صالح من رئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).