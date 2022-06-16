2022/06/16 | 22:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع تسبب خلل تقني في ميزة القصص على منصة إنستقرام المملوكة لشركة ميتا- بلاتفورمز، في حرمان المستخدمين من نشر القصص، ومشاركتها لمدة استمرت 72 ساعة.وأصدرت المنصة؛ وفقاً لموقع "ذا فيرج" الأمريكي، بياناً قالت فيه: إن بعض المستخدمين يواجهون مشاكلَ في الوصول إلى القصص، مضيفةً بأنها تعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت.فيما أفاد بعض المستخدمين، عبر تويتر، أن الحل يكمن في تحديث التطبيق من خلال تنزيل أحدث إصدار، والذي زودته الشركة بمجموعة من الإصلاحات والتحسينات.

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