المحافظ علي دواي يرفض مقارنة ميسان بمدن إقليم كردستان

2022/06/16 | 23:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ رفض محافظ ميسان علي دواي اليوم الخميس، إجراء المقارنة مع مدن إقليم كردستان من الناحية العمرانية، عازياً السبب إلى اختلاف الظروف، فيما اكد انجاز العديد من المشاريع الاستراتيجية.وقال دواي في تصريح خص به وكالة ايرث نيوز، إن “اقليم كردستان يختلف بقوانينه وموازنته ومركزيته، حيث لو كان جزءً من ظروف الاقليم متوفراً في […]

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