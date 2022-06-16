وفاة حكم مباراة بسبب إشهاره بطاقة حمراء في السلفادور

2022/06/16 | 23:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعلقي حكم مباراة كرة قدم للهواة في السلفادور مصرعه؛ إثر تعرّضه لهجوم من بعض اللاعبين والمشجعين داخل ملعب استاد تولوكا؛ وذلك بسبب إشهاره بطاقةً حمراء لأحد اللاعبين بالفريق.وجرى نقل خوسيه أرنولدو أمايا البالغ من العمر 63 عاماً؛ وفقاً لصحيفة "marca" الإسبانية، إلى المستشفى بعد تعرّضه للضرب المبرح الذي أدّى إلى نزيف داخلي تسبب في وفاته.وأفادت الشرطة لاحقاً باعتقال أحد اللاعبين الذين هاجموا الحكم، حيث وجهت إليه تهمة القتل العمد، فيما أصدر الاتحاد السلفادوري لكرة القدم بياناً يدين فيه العنف ضد الحكم المتوفى.

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