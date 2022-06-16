أعضاء برشلونة يوافقون على بيع 49% من blm

2022/06/16 | 23:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي برشلونة الإسباني، بشكل رسمي، موافقة أعضاء النادي على بيع 49% من حصة تراخيص وتجارة النادي الكتالوني المعروفة باسم “blm”.وعقدت مساء اليوم الخميس، الجمعية العمومية لأعضاء نادي برشلونة الإسباني، من أجل التصويت على ملعب بيع حصة من تراخيص وتجارة النادي الكتالوني.وحسب ما ذكره نادي برشلونة في بيانه الرسمي، الذي أصدره […]

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