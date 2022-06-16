مليونية الطريق إلى ٣٠ يونيو - تاج السر عثمان

2022/06/16 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان ١ انطلقت اليوم مليونية ١٦ يونيو هادرة كالسيول في شوارع الخرطوم وبحري وأم درمان.



والتي دعت لها تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم تحت شعار الطريق إلى ٣٠ يونيو..



توجهت المواكب الي القصر في الخرطوم والي مقر البرلمان في أم درمان رغم القمع الوحشي بالبمبان والقنابل الصوتية والرصاص الحي من سلاح الخرطوش ومدرعة المياه الملوثة مما أدى لاستشهاد شهيدين من ام درمان هما: محمد عوض ......





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