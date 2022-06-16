2022/06/16 | 23:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GQYEhKsEb7Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وقفة احتجاجية في #النجف للمطالبة بتطبيق التدرج الطبي البيطري واستثنائه من الموازنة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وقفة احتجاجية في #النجف للمطالبة بتطبيق التدرج الطبي البيطري واستثنائه من الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).