قاتل في أوكرانيا.. مغربي يواجه الإعدام على أيدي موالين لروسيا

2022/06/16 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من روسيا، الخميس، عدم إعدام مقاتل مغربي حكمت عليه السلطات الانفصالية الموالية لها في شرق أوكرانيا بالإعدام لقتاله مع قوات كييف.

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