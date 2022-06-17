"فيسبوك" تعدل خوارزميات ظهور المحتوى وفقاً لاهتمامات المستخدمين

2022/06/17 | 00:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكّدت تقارير إعلامية متخصصة سعي منصة فيسبوك المملوكة لشركة ميتا- بلاتفورمز الأمريكية، إلى تعديل خوارزمياتها الخاصة بوصول المحتوى للمستخدمين، على غرار منصة تيك توك الصينية الشهيرة.وأفادت التقارير؛ وفقاً لموقع "ذا فيرج" الأمريكي، أن فيسبوك تشارك المحتوى خوارزمياً مع المستخدمين بمجرد البحث عن كلماته الدلالية من خلال محرك الاكتشاف الجديد، حيث تُظهر لهم المحتوى من خارج الحسابات والصفحات التي يتابعونها.كما كشفت وثيقة مسربة أن فيسبوك تريد ربط الأشخاص من خلال التواصل عبر الاهتمامات أو الهوية المشتركة، حيث يقوم محرك الاكتشاف بجلب المنشورات ومقاطع الفيديو القصيرة وفقاً لاهتمامات المستخدمين.

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