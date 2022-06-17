استقالة مستشار رئيس الوزراء البريطاني على خلفية “فضيحة الحفلات”

2022/06/17 | 00:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقال مستشار بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، لشؤون الوزراء، على خلفية “فضيحة الحفلات”، في خطوة “مفاجئة” أعرب جونسون عن أسفه لها، بعد أن اهتزت سلطته بالفضائح وكريستوفر غيدت هو المسؤول الثاني الذي يترك منصبه في عامين؛ احتجاجاً على تصرفات جونسون.وجاءت استقالته الأربعاء بعد تورط رئيس الوزراء في “فضيحة الحفلات” التي غرمته الشرطة […]

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